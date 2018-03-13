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Мурманская область. Арктика13.03.18 13:51

Губернатор Марина Ковтун провела рабочую встречу с руководителем отделения посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в городе Санкт-Петербурге Игорем Заломаем

Сегодня губернатор Мурманской области Марина Ковтун провела рабочую встречу с руководителем отделения посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в городе Санкт-Петербурге Игорем Заломаем.

Открывая встречу, глава региона отметила, что правительство Мурманской области рассматривает партнёрство с Республикой Беларусь как стратегически значимое и обладающее серьёзным потенциалом. Самый наглядный показатель этого – значительный взаимный товарооборот, который в прошлом году вырос почти на треть. По итогам 2017 года Беларусь занимает восьмое место среди внешнеторговых партнеров Мурманской области. Более сотни крупнотоннажных БелАЗов работают на горнодобывающих предприятиях Мурманской области. Порядка 150 автобусов Минского автомобильного завода обеспечивают пассажирские перевозки в регионе. Апатитовый концентрат из Мурманской области поставляется на белорусские химзаводы.

 «В следующем году сотрудничеству Мурманской области с Республикой Беларусь исполнится 25 лет. Соглашение об экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве было подписано 10 декабря 1994 года. Наша общая задача – не только сохранить традиционные экономические связи, но и наладить новые. Большой потенциал сотрудничества существует в промышленной сфере, транспорте, строительстве, сельском хозяйстве, туризме, здравоохранении, в оздоровлении северян в белорусских здравницах», – подчеркнула Марина Ковтун.

Игорь Заломай отметил, что Мурманская область для Республики Беларусь – давний и надёжный партнёр. Тесное торгово-экономическое и культурное сотрудничество между территориями крепнет с каждым годом.

«Экономика и Мурманской области, и Республики Беларусь показывает устойчивый рост, а значит мы будем и далее взаимно нуждаться друг в друге», – подчеркнул Игорь Заломай.

Завтра руководитель отделения посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в городе Санкт-Петербурге планирует принять участие в V международной конференции «Рыболовство в Арктике: современные вызовы, международные практики, перспективы», которая состоится в Мурманске.

 

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