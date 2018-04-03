Губернатор Марина Ковтун провела совещание по перспективам развития онкологической помощи жителям Мурманской области

Перспективам развития онкологической помощи жителям региона и дальнейшей модернизации областного онкологического диспансера было посвящено рабочее совещание, которое провела сегодня губернатор Марина Ковтун.

Впервые в 2017 году специалистам Мурманской области удалось добиться снижения смертности от онкологических заболеваний. По оценкам экспертов, высок в регионе и уровень выявляемости злокачественных новообразований на ранних стадиях. Однако, как подчеркнула Марина Ковтун, онкологические заболевания продолжают оставаться одним из главных факторов смертности.

«Главное наше «оружие» в этой борьбе – наш областной онкодиспансер. В прошлом году только в круглосуточном стационаре там прошли лечение более семи тысяч человек, проведено 2,5 тысячи операций, более 47 тысяч человек обратились в поликлинику. Востребованность огромная. Но при этом уровень оснащения и материально-технического состояния оставляет желать лучшего», – заявила Марина Ковтун и отметила, что сегодня необходимо наметить стратегию развития онкологической службы региона.

За последние годы в материально-техническую базу диспансера вложено 64 млн рублей, в том числе проведён капремонт радиологического корпуса. На 2018-2019 годы в областном бюджете заложено 238 млн рублей на реконструкцию и частичное переоборудование каньонов в отделении радиологии. Как сообщила заместитель губернатора Инна Погребняк, сейчас идет процедура определения поставщика по реконструкции, в январе следующего года планируется закупить и установить линейный микроускоритель – новую современную установку взамен старого радиологического оборудования.

Подробно о материально-техническом состоянии онкодиспансера, поэтапных планах его модернизации и требуемых ресурсах доложил главный врач учреждения Дмитрий Коваленко. По итогам совещания глава региона Марина Ковтун поручила продолжить работу над формированием стратегии развития онкологической службы Мурманской области.