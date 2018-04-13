Губернатор Марина Ковтун провела совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Мурманской области

Сегодня губернатор Марина Ковтун провела совместное заседание антитеррористической комиссии Мурманской области и регионального оперативного штаба.

О работе по обеспечению антитеррористической безопасности в местах массового пребывания людей, а также мерах по противодействию терроризму и экстремизму в период подготовки и проведения праздника Весны и труда и Дня Победы доложил врио начальника полиции УМВД России по Мурманской области Вячеслав Рыманов.

«В целях подготовки к обеспечению правопорядка в период праздничных мероприятий организовано взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, силовыми структурами, Северным флотом по координации совместных действий, решению приоритетных задач, обмену значимой оперативной информацией», - отметил Вячеслав Рыманов.

В целом участники заседания характеризовали оперативную обстановку в регионе как стабильную, а меры, принимаемые силовыми структурами к обеспечению безопасности, – достаточными.

Также на заседании были рассмотрены вопросы повышения уровня антитеррористической защищённости мест летнего отдыха детей.