Сегодня губернатор Марина Ковтун провела заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Мурманской области. Открывая заседание, Марина Ковтун напомнила, что для выработки комплексных решений и координации действий по отдельным направлениям в регионе созданы соответствующие межведомственные рабочие группы.

«Уже успела хорошо себя зарекомендовать рабочая группа по исполнению запрета оборота «санкционных» товаров. С марта этого года начала свою деятельность рабочая группа по противодействию незаконному обороту алкогольной и спиртосодержащей продукции. За время ее работы дополнительно предотвращен оборот более чем 400 литров нелегального алкоголя», - сообщила глава региона.

При этом Марина Ковтун отметила, что проведённый федеральной Госкомиссией анализ показал, что ужесточение ответственности не всегда позволяет достичь ожидаемого превентивного результата. Более эффективными являются совершенствование механизмов выявления и привлечения к ответственности виновных лиц, внедрение системных мер по снижению объемов незаконного оборота, в частности - маркировка товаров контрольными знаками. 12 августа 2016 года стартовал пилотный проект по обязательной маркировке меховых изделий. Он позволил в разы переоценить реальные размеры рынка этой продукции в России. Кардинально изменилось и представление о странах-производителях меховой продукции: доля российских производителей составила более половины против 25% по ранее имевшейся у Минпромторга информации. Врио руководителя Управления Роспотребнадзора по Мурманской области Татьяна Опря проинформировала, что за два года ведомством выявлено 676 единиц товара из натурального меха с нарушением требований законодательства к его маркировке стоимостью более 50 млн рублей.

Также на заседании были рассмотрены результаты мероприятий по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Мурманской области.