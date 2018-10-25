Губернатор Марина Ковтун провела заседание Комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб в Мурманской области

Сегодня губернатор Марина Ковтун провела заседание Комиссии по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб в Мурманской области.

Комиссия собралась для решения вопроса о выделении зарезервированного на предыдущем заседании объема семги в размере 8 тонн 750 кг для осуществления промышленного и прибрежного рыболовства колхоза «Всходы коммунизма».

Указанный объем по рекам бассейна Белого моря был «заморожен» по предложению ПИНРО с учётом неудовлетворительного состояния популяции семги реки Варзуга. На сегодняшнем заседании по результатам мониторинга подходов семги и заполнения нерестилищ реки в 2018 году ПИНРО предоставил заключение с рекомендацией выделить для осуществления промышленного и прибрежного рыболовства зарезервированный объем семги.

«Государственный мониторинг подходов анадромных рыб в 2018 году проводился на рыбоучётном заграждении реки Варзуга. По данным учёта семги на заграждении, в Варзугу зашло 2529 экземпляров сёмги летней биологической группы, тогда как в 2017 году в этот же период было учтено лишь 193 экземпляра. Хорошие подходы сёмги показывает и осенняя биологическая группа», – сообщил заведующий лабораторией Полярного института Валерий Прусов.



В результате обсуждения комиссия приняла решение выделить объем семги для обеспечения работы колхоза «Всходы коммунизма».



Глава региона Марина Ковтун отметила, что стабильная работа колхоза во многом обеспечивает безопасность запасов ценных видов рыб.



«Кроме того, свои плоды дают принятые меры регулирования любительского и спортивного рыболовства семги в реке Варзуга. Не выделяются объемы анадромных видов рыб на рыбопромысловом участке «Пятка», где нерестится сёмга. Внесены изменения в положение о региональном заказнике «Варзугский», ограничивающие туристический сплав по реке. При дальнейшем снижении численности популяции мы будем принимать дополнительные меры», – подчеркнула Марина Ковтун.