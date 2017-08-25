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Мурманская область. Арктика25.08.17 16:17

Губернатор Марина Ковтун проверила ход работ по реконструкции областного драматического театра

Сегодня губернатор Марина Ковтун проверила ход работ по реконструкции Мурманского областного драматического театра.

В мае на объект пришёл новый подрядчик, предыдущий контракт был выполнен всего на 2% и расторгнут. Сейчас в основном здании театра ведутся демонтажные работы, выполняется устройство кровли над малым залом. Возведены конструкции нового вспомогательного корпуса, ведутся работы по кладке стен первого и второго этажа. Во вспомогательном корпусе планируется размещение производственных мастерских, складских помещений для хранения декораций, костюмов, бокса на два автомобиля и помещений инженерного обеспечения.

Выполнение всего комплекса работ позволит создать в театре современные технические и творческие условия, внедрить современные технологии в творческо-производственный процесс, оснастить театр новым сценическим оборудованием и внедрить энергосберегающие технологии. Стоимость контракта – более 640 млн рублей, срок выполнения работ – середина 2020 года.

«Драмтеатр очень любим мурманчанами, это наш главный объект культуры. Осложняется ситуация тем, что это объект культурного наследия, и к нему предъявляются особые требования при реконструкции. Главгосэкспертиза, которую мы проходим, обращает на эти аспекты очень серьёзное внимание. Но подрядчик опытный, тем работ взят хороший. И контроль постоянный», – отметила глава региона по итогам посещения объекта.

Сегодня реконструкция сложнейшего объекта ведётся полностью за счёт средств областного бюджета, однако это объект приоритетный, и работа с федеральным центром по привлечению дополнительных средств идёт, объяснила Марина Ковтун.

«Новый подрядчик работает хорошими темпами. И у нас есть уверенность в том, что большой объём работ будет выполнен. Окончание контракта запланировано на середину 2020 года, но мы надеемся, что выполним основные работы к 2019 году», – отметила Марина Ковтун.

Комментарии

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Последние комментарии

Владимир
25.08.17 09:09
А еще бы Сысоеву посетить лестницу-спуск с площади Нахимова. Сколько денег не тратят на ее ремонт, а через месяц ступеньки разваливаются. Да школу неплохо бы посетить. Заросла. И фасад обшарпан. Трудн
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Из далека
24.08.17 12:51
Очень печальное известие.
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Мария
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Для города и региона это потеря. Пусть земля ему будет пухом.
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