Губернатор Марина Ковтун проводит заседание антитеррористической комиссии Мурманской области. В заседании принимают участие члены АТК, главы муниципальных образований, руководители организаций и ведомств региона.

О совершенствовании работы по информационному сопровождению деятельности по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений доложил заместитель министра по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области Михаил Шилов. Как сообщил Михаил Шилов, для реализации на территории региона мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы создана межведомственная рабочая группа по вопросам информационно-пропагандистского сопровождения антитеррористической деятельности. В рабочую группу входят представители силовых и спасательных структур, следственных органов, пограничного управления, Росгвардии, а также профильных региональных ведомств. Состав рабочей группы постоянно расширяется.

«На прошедшем заседании рабочей группы были приняты решения о наполнении детского информационного сайта «Спас-Экстрим», а также создании видеороликов антитеррористической направленности для проката через общероссийскую систему ОКСИОН. Готовится показ на региональных телеканалах документальных фильмов и видеороликов, представленных Национальным антитеррористическим комитетом и аппаратом АТК Мурманской области. Областные СМИ активно привлекаются к участию в конкурсе на лучшие материалы по тематике отечественных спецслужб, объявленный ФСБ России», – проинформировал Михаил Шилов.

Мероприятия антитеррористической направленности активно освещаются региональными средствами массовой информации. Большой интерес у журналистов вызвала ролевая игра для студентов и участников молодежных общественных объединений «Антитеррор-2017», инициаторами проведения которой выступили специалисты УМВД России по Мурманской области совместно с отделом по делам молодежи профильного министерства. Широкое освещение получили акция, посвященная памяти жертв террористического акта в Санкт-Петербурге, и митинг «Скажем террору нет».

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