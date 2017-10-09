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Мурманская область. Арктика09.10.17 16:10

Губернатор Марина Ковтун: Регионы крайне заинтересованы в законодательном закреплении мер государственной поддержки, планируемых к предоставлению в Арктической зоне России

Регионы Арктической зоны РФ крайне заинтересованы в законодательном закреплении мер государственной поддержки, планируемых к предоставлению в Арктической зоне России. Об этом губернатор Мурманской области Марина Ковтун сказала сегодня на первом пленарном заседании Экспертного совета по вопросам законодательного обеспечения развития районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей, районов Дальнего Востока, а также территорий, входящих в Арктическую зону РФ.

«Необходимость особого подхода к развитию северных и арктических территорий России принимает всё более выраженный правовой аспект. Мурманская область, как и другие арктические регионы, принимает в этой работе активное участие. Мы крайне заинтересованы именно в законодательном закреплении мер государственной поддержки, планируемых к предоставлению в Арктической зоне России», – отметила Марина Ковтун.

Среди проблем, негативно влияющих на развитие арктических территорий страны, Марина Ковтун назвала высокие издержки ведения хозяйственной деятельности и утрату некогда очень весомых материальных преимуществ работы в районах Крайнего Севера.

При этом, как отметила Марина Ковтун, ряд принятых в последнее время на федеральном уровне решений предполагает установление особых подходов к осуществлению государственной политики в отношении арктического макрорегиона с учетом особенностей ведения здесь хозяйственной деятельности и закрепления национальных интересов России в Арктике.

«Соответствующие меры, если они будут разработаны и установлены законодательно, могли бы дать серьезный импульс к ускорению социально-экономического развития и повышения качества жизни населения арктических территорий России», – заявила Марина Ковтун. 

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