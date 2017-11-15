Мурманская область. Арктика15.11.17 13:17
Губернатор Марина Ковтун считает необходимым продолжить рассмотрение вопроса газификации Мурманской области в долгосрочной перспективе
Мурманская область – один из немногих регионов России, где нет сетевого природного газа. Исключительно важно продолжить рассмотрение вопроса газификации области в долгосрочной перспективе, заявила губернатор Марина Ковтун на заседании рабочей группы «Развитие энергетики» Государственной комиссии по вопросам развития Арктики.
«Газификация могла бы дать мультипликативный эффект для страны в целом. Это новый рынок сбыта для российского газа; выгодные инвестиции в создание здесь мощностей по сжижению газа; использование Мурманского порта как круглогодичной перевалочной базы для экспорта газа за рубеж; наконец, возможность использования сжиженного газа в качестве судового бункерного топлива», – объяснила глава региона.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-ФоторепортажГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»
-Нам интересно Ваше мнение07.02.18: Министр труда и соцзащиты РФ озадачен сложившейся в стране ситуацией, когда зарплаты граждан растут, а реальные доходы при этом падают. А как считаете Вы, почему такое противоречие имеет место быть?Проголосовало: 336 человек
-
Последние комментарии
Ирина
16.02.18 11:40
Все пастухи и доярки пойдут работать на ферму криптовалют! Нам молока не надо, когда биткоины плодятся.
Комментарий к новости:Минэнерго советует майнерам строить фермы криптовалют на Кольском полуострове
Gonshik
16.02.18 10:16
Интересно получается! Если они 1,5 года могли бы только на долгах работать, то как они сейчас умудряются сводить концы с концами? По рыночным законам - они банкроты. Скорее всего, всю эту игру с долга
Комментарий к новости:АО «МЭС» могло бы 1,5 года работать на сумму долгов потребителей услуг
Вопрощающий
16.02.18 00:08
Память о войне "за речкой" необходима и важна; особливо молодому поколению! В этом спору нет, чтобы то, что случилось в 1979 году не повторилось вновь. Но тогда НЕОБХОДИМО помнить и погибших из числ
Комментарий к новости:Герои не будут бесславно забытыми
-Скоро в эфире22:00«Любой ценой». Художественный фильм (16+)23:40«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)04:10«Знаки». Развлекательная программа (12+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области растёт суммарная задолженность по заработной плате-PRO ВалютуКурс доллара снизился почти на 24 копейки, евро – на 2 копейки-PRO ЭнергетикуВ Минэнерго России обсудили вопросы использования сжиженного природного газа на территории Арктической зоны РФ-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 19 февраля-PRO Нефть и газ«Роснефть» бурение на шести участках в Баренцевом море планирует начинать после 2020 года-PRO ЗаконыНовые правила, новые заботы