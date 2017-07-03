Губернатор Марина Ковтун участвует в обсуждении вопросов национальной безопасности

Сегодня в Санкт-Петербурге губернатор Мурманской области Марина Ковтун приняла участие в выездном совещании Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации, которое проходило в формате Совета при полномочном представителе президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.

Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев совместно с полномочным представителем президента РФ в СЗФО Николаем Цукановым обсудили с главами регионов Северо-Запада России и представителями федеральных министерств и ведомств актуальные вопросы национальной безопасности.

Отдельное внимание было уделено эффективности деятельности федеральных и региональных органов власти по обеспечению продовольственной безопасности. На совещании были рассмотрены дополнительные меры, направленные на повышение уровня самообеспеченности субъектов Северо-Западного федерального округа продуктами питания, снижение зависимости территории от импорта сельскохозяйственной продукции, обеспечение доступности кредитования сельхозпроизводителей.