Губернатор Марина Ковтун вручила удостоверения мировым судьям

Сегодня губернатор Марина Ковтун вручила должностные удостоверения мировым судьям. Открывая церемонию вручения, глава региона отметила, что система мировой юстиции в Мурманской области успела сложиться, приобрести опыт и авторитет. Деятельность мировых судей очень востребована гражданами и организациями. На каждом судебном участке мирового судьи созданы достойные условия для работы.



«Судья не просто служит Закону – он держит в руках человеческие судьбы, является для граждан олицетворением справедливости и нередко последней надеждой. Именно поэтому суд является отдельной, независимой ветвью власти. Высочайший уровень профессионализма, абсолютная непредвзятость, принципиальность – эти качества требуются судье «по умолчанию». Уверена, что для каждого из вас выбор судейской профессии – глубоко осознанный шаг», – подчеркнула Марина Ковтун и пожелала мировым судьям успехов в службе Закону и обществу, а также неиссякаемых сил для этой сложной, ответственной и нужной работы.



Губернатор вручила удостоверения семи мировым судьям Мурманской области. Должностные документы получили: Кирилл Хамутовский – мировой судья судебного участка № 1 Кандалакшского судебного района, Сергей Степовый – мировой судья судебного участка № 1 Александровского судебного района, Александр Тимченко – мировой судья судебного участка № 2 Первомайского судебного района г. Мурманска, Николай Ватанский – мировой судья судебного участка № 1 Первомайского судебного района г. Мурманска, Ирина Каторова – мировой судья судебного участка № 6 Первомайского судебного района г. Мурманска, Анна Внук – мировой судья судебного участка № 3 Октябрьского судебного района г. Мурманска, Александра Платонова – мировой судья судебного участка Ковдорского судебного района.