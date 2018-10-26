Губернатор Марина Ковтун встретилась с активистами регионального отделения ОНФ

Сегодня губернатор Марина Ковтун провела рабочую встречу с активом регионального отделения Общероссийского народного фронта. Началась встреча с представления новых «фронтовиков» – молодежного дивизиона ОНФ. Ряды фронта активно пополняют молодые северяне.

Одно из направлений работы молодежи ОНФ – рейды по детским площадкам и контроль их безопасности. Как подчеркнула координатор регионального актива молодёжи ОНФ Светлана Рудакова, эта работа даёт свои плоды – критика фронтовиков повлияла на приоритет работы органов местного самоуправления, и многие площадки начали модернизировать.

«Благодарю вас за возможность встретиться и обсудить вопросы, в одинаковой степени важные и актуальные как для Народного фронта, так и для власти региона. Не сомневаюсь, что разговор у нас получится содержательным и взаимно полезным. Вы всегда на острие повестки и зачастую подсказываете актуальные направления работы для власти», – подчеркнула Марина Ковтун.

Сопредседатель регионального ОНФ, член Совета Федерации Татьяна Кусайко поблагодарила главу региона Марину Ковтун за внимание к деятельности фронтовиков и рассказала, что формат работы движения сегодня меняется. Теперь в основе работы активистов – 12 ключевых направлений указа Президента страны «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

В ходе встречи стороны обсудили такие направления работы фронтовиков, как уборка мусора вдоль региональных дорог, контроль качества в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», контроль поручений Президента по организации работы ФАПов.