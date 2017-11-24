Губернатор Марина Ковтун встретилась с командой участников и экспертов Мурманской области национального и мирового чемпионатов «WorldSkills».

Победы северян на чемпионатах «WorldSkills» самого высокого ранга стали ярчайшими событиями уходящего года и большой радостью для всей Мурманской области, подчеркнула Марина Ковтун.

«Я очень рада за всех вас и верю, что это не главная ваша высота. Вместе с вашими наставниками и родителями мы верим в вас и делаем всё возможное, чтобы вы могли себя реализовать. Ваши достижения в профессиональном мастерстве говорят и о том, что мы попали в десятку, выведя систему среднего образования области на новые современные стандарты», – сказала губернатор.

Мурманская область – очень активный участник движения «WorldSkills». В нашем регионе создано уже 10 центров компетенций, оснащенных по международным стандартам. В декабре состоится региональный чемпионат «WorldSkills Russia» по 18 компетенциям, в нём примут участие более 100 конкурсантов и более 100 экспертов.

«Безусловно, это не просто «спортивный интерес». И мы, и наши крупнейшие работодатели заинтересованы, чтобы в экономике края трудились высококлассные профессионалы, способные развиваться вместе с техническим и социальным прогрессом. Поэтому я уверена, друзья, что в будущем с трудоустройством у вас не будет никаких проблем», – уверена Марина Ковтун.

Несмотря на то, что в национальную сборную профмастерства вошли ребята разных возрастов и из разных городов Мурманской области, за время чемпионата северяне стали настоящей сплоченной командой, рассказала тим-лидер команды Светлана Семёнова. Школьница из Кандалакши Софья Попкова – серебряный призер по электромонтажу на чемпионате мира «WorldSkills» в Абу-Даби уверенно чувствует себя в такой мужской компетенции, как «Электромонтажные работы» благодаря полученным навыкам и практическому опыту. Студенты Мурманского педагогического колледжа Денис Мельников и Екатерина Полякова уже второй раз приняли участие в национальном чемпионате по компетенциям «Дошкольное воспитание» и «Преподавание в младших классах». Ребята считают, что в их будущей профессии очень важен обмен опытом.

Встреча губернатора с командой «WorldSkills» проходила в микрорайоне Росляково в стенах филиала Мурманского индустриального колледжа – регионального координационного центра движения «WorldSkills Россия» в Мурманской области.