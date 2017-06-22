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Мурманская область. Арктика22.06.17 17:49

Губернатор Марина Ковтун встретилась с норвежской делегацией во главе с генеральным консулом Королевства Норвегия в Мурманске Уле Андреасом Линдеманом

Сегодня губернатор Марина Ковтун встретилась с норвежской делегацией во главе с генеральным консулом Королевства Норвегия в Мурманске Уле Андреасом Линдеманом. Это финальная встреча главы региона с Уле Линдеманом в качестве представителя Северного королевства в Мурманске – Генерального консула переводят на дипломатическую работу в Республику Мали (Западная Африка). 

«За время работы в Заполярье вы успели стать для нас близким другом. Вы активно интересовались всем, что происходило в культурной, спортивной и иных сферах жизни Мурманской области, всегда были участником самых важных мероприятий. За время работы здесь вы, несомненно, приобрели огромный опыт, и я уверена, что он пригодится вам на новом месте», – отметила во время встречи Марина Ковтун.

Уле Линдеман подчеркнул, что все четыре года норвежская сторона и региональные власти эффективно взаимодействовали на всех уровнях.

«Особо хочу поблагодарить за большой вклад в добрососедские отношения председателя губернского собрания провинции Финнмарк Рунара Шостада – в том числе благодаря ему внешняя политика Норвегии на севере России стабильна, прочна, но при этом интенсивно развивается», – подчеркнул Уле Линдеман.

Генеральный консул рассказал, что самыми яркими воспоминаниями о совместной работе в Мурманской области для него останутся празднование 200-летия норвежской Конституции, 70-летия освобождения восточного Финнмарка, а также издание на норвежском языке дневника первого секретаря обкома ВКП(б) Мурманской области в 1939-1945 годах Максима Старостина, в котором описывается оборона Заполярья и ключевые события фронтовых лет.

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