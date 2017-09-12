Идёт тепло в дома мурманчанПравительство страны попытается миллионы россиян перевести из нищих в бедные
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика12.09.17 12:52

Губернатор Марина Ковтун встретилась с новым генеральным консулом Норвегии в Мурманске Эриком Сведалом

Сегодня губернатор Мурманской области Марина Ковтун провела рабочую встречу с новым генеральным консулом Королевства Норвегия в Мурманске Эриком Сведалом. Это первая встреча главы региона с Эриком Сведалом в статусе главы дипмиссии северного королевства в Мурманске.

«Опыт нашего взаимодействия убедительно доказывает, что если государства и регионы настроены на конструктивный диалог, неразрешимых проблем не существует. К настоящему времени совместными усилиями нам удалось добиться многого. Убеждена, что и впредь мы будем использовать этот потенциал для реализации важных, приносящих взаимную практическую пользу проектов, и по всем возникающим вопросам находить компромиссные решения», – отметила в ходе встречи Марина Ковтун.

Генеральный консул Норвегии в Мурманске подчеркнул, что эффективное сотрудничество между странами продолжается и отвечает взаимным интересам.

«Я рад встрече в новом статусе и надеюсь на конструктивный диалог. Я много общался с моим предшественником Уле Андреасом, и это вдохновило меня на продуктивную работу в Мурманской области», – рассказал Эрик Сведал.

Губернатор Марина Ковтун выразила уверенность, что сегодняшняя встреча станет началом нового этапа плодотворного российско-норвежского диалога, который успешно развивается в нашем регионе уже более четверти века.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаРыба ищет, где глубже, а российские пенсионеры уходят «в тень»
-ФоторепортажМурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утраВ память о страшной дате – 18 июня 1942 года
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееАлексей Навальный едет со своей программой в Мурманск
-Слово не воробей...Первый раз в горе
-Нам интересно Ваше мнение
06.09.17: Свыше 52% россиян готовы переехать на Дальний Восток при условии, что будет жильё и зарплата свыше 50 тысяч рублей, сообщает ВЦИОМ. А вы готовы на таких условиях поменять Крайний Север на Дальний Восток?Проголосовало: 515 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

NikoljG
12.09.17 13:38
В либеральном лагере возникли разногласия после муниципальных выборов в Москве, которые прошли в единый день голосования. Руководитель штаба Дмитрия Гудкова Максим Кац обвинил Алексея Навального в то
Комментарий к новости:Алексей Навальный едет со своей программой в Мурманск
Помор-поморыч
12.09.17 13:29
А вот и тема для разговора при встрече с господином Навальным! Хакерская группировка «Infotrader» сегодня ночью на своём сайте опубликовала выдержки из вскрытой переписки оппозиционного общественного
Комментарий к новости:Алексей Навальный едет со своей программой в Мурманск
Lyustra
12.09.17 13:05
Навального можно назвать оппозиционером, но он ведь не политик. С какой он программой собирается приехать - мочи всех! А каков эффект от его действий?
Комментарий к новости:Алексей Навальный едет со своей программой в Мурманск
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире17:30Новости. Информационная программа.18:00Мультфильмы (0+)18:30«Без свидетелей-2». Художественный сериал, 7 серия (12+)
-PRO ДеньгиПенсионные страдания: нищие россияне должны сделать осознанный выбор-PRO ВалютуКурс доллара вырос почти на 10 копеек-PRO ЭнергетикуКомитет по тарифному регулированию Мурманской области защитил права жителей региона в получении беспрепятственного доступа к электроэнергии-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 12 сентября-PRO Нефть и газДобыча нефти на МЛСП «Приразломная» за I полугодие 2017 года выросла 79%-PRO ЗаконыПенсионные страдания: нищие россияне должны сделать осознанный выбор
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»
Яндекс.Метрика