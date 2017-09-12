Губернатор Марина Ковтун встретилась с новым генеральным консулом Норвегии в Мурманске Эриком Сведалом

Сегодня губернатор Мурманской области Марина Ковтун провела рабочую встречу с новым генеральным консулом Королевства Норвегия в Мурманске Эриком Сведалом. Это первая встреча главы региона с Эриком Сведалом в статусе главы дипмиссии северного королевства в Мурманске.

«Опыт нашего взаимодействия убедительно доказывает, что если государства и регионы настроены на конструктивный диалог, неразрешимых проблем не существует. К настоящему времени совместными усилиями нам удалось добиться многого. Убеждена, что и впредь мы будем использовать этот потенциал для реализации важных, приносящих взаимную практическую пользу проектов, и по всем возникающим вопросам находить компромиссные решения», – отметила в ходе встречи Марина Ковтун.

Генеральный консул Норвегии в Мурманске подчеркнул, что эффективное сотрудничество между странами продолжается и отвечает взаимным интересам.

«Я рад встрече в новом статусе и надеюсь на конструктивный диалог. Я много общался с моим предшественником Уле Андреасом, и это вдохновило меня на продуктивную работу в Мурманской области», – рассказал Эрик Сведал.

Губернатор Марина Ковтун выразила уверенность, что сегодняшняя встреча станет началом нового этапа плодотворного российско-норвежского диалога, который успешно развивается в нашем регионе уже более четверти века.