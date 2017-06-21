Губернатор Марина Ковтун встретилась с региональной делегацией молодёжного образовательного форума «Ладога»

Лучшие молодёжные инициативы губернатор Марина Ковтун обсудила сегодня с региональной делегацией молодёжного образовательного форума Северо-Западного федерального округа «Ладога», который пройдёт с 24 июня по 1 июля в Ленинградской области.

Мурманскую область на форуме представит региональная делегация из 17 молодых активистов. Среди них – члены военно-патриотических клубов, представители всероссийского движения «Волонтеры Победы», органов молодежного самоуправления, лидеры молодёжных общественных объединений, авторы различных проектов и инициатив.

Участники встречи поделились ожиданиями от форума и обсудили с главой региона проекты, которые ребята будут представлять на «Ладоге – 2017».

Так, студентка Мурманского медицинского колледжа, участница движения «Волонтёры-медики Мурманской области» Анастасия Зверева представит на форуме проект «Скажем туберкулёзу – нет», цель которого – распространение информации, направленной на профилактику заболевания. Студентка МАГУ Полина Симончик разработала проект по повышению электоральной активности молодёжи. На «Ярмарке регионов» делегация Мурманской области намерена представить проект «Кубок Мурманской области по Юкигассен», рассказали ребята.

«Вам выпала честь представлять наш регион. Задача эта ответственная и трудная. Я сама не один раз бывала на «Ладоге» и могла оценить уровень делегаций из разных краёв России. Соперники у вас будут очень серьёзные, будьте к этому готовы», – сказала Марина Ковтун.