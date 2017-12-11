Губернатор Марина Ковтун встретилась с заведующей Мурманским отделением Генерального консульства Финляндии Сари Кантола

Сегодня состоялась встреча губернатора Марины Ковтун с заведующей Мурманским отделением Генерального консульства Финляндии госпожой Сари Кантола. Это первая официальная встреча главы региона с недавно назначенным на этот пост финским дипломатом.

Приветствуя дипломата, Марина Ковтун отметила, что Финляндия является нашим давним и надежным партнером; наше сотрудничество носит многоплановый и взаимовыгодный характер, опирается на прочные торгово-экономические связи и контакты между людьми.

«Уверена, что ваш большой дипломатический опыт послужит дальнейшему укреплению российско-финляндских связей здесь, в Заполярье. Сегодняшняя встреча имеет большое значение, так как дает возможность «сверить часы» и уточнить параметры дальнейшей совместной работы», – подчеркнула губернатор.

Марина Ковтун поздравила гостей с отмечающимся в этом году 100-летием государственной независимости Финляндии и отметила, что из этих ста лет у нас четверть века существуют крепкие межрегиональные контакты.

В ответном слове Сари Кантола выразила готовность продолжать заложенные предшественниками традиции сотрудничества с правительством Мурманской области и укреплять сложившиеся связи.

В дальнейшей беседе стороны обсудили ряд конкретных аспектов сотрудничества Мурманской области с финскими партнерами.