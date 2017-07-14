Губернатор Марина Ковтун выразила соболезнования в связи с гибелью мурманских рыбаков в Норвежском море на борту судна «Капитан Сулимов»

В Норвежском море на борту судна «Капитан Сулимов», принадлежащему ООО «Робинзон», 13 июля в результате задымления помещения рыбомучной установки погибли четверо рыбаков, жителей Мурманской области.

Губернатор Марина Ковтун от имени правительства Мурманской области и от себя лично выразила соболезнования в связи с гибелью земляков.

«В этот тяжелый час мы передаем слова поддержки родным и близким погибших и желаем им терпения и выдержки, чтобы пережить тяжелую утрату», - отметила глава региона.

Причины происшествия и точные обстоятельства гибели людей выясняются. Правительство Мурманской области находится на постоянной связи с судовладельцем и окажет всю необходимую помощь, которая потребуется в данной ситуации.

Как сообщает ИАА «ПортНьюс», один из членов экипажа заметил дым в помещении рыбомучной установки, где хранилась гофротара. Несмотря на то, что отсек был сильно задымлён, в него, с целью разведки очага возгорания, проникли четверо бойцов аварийной партии без средств защиты органов дыхания. По данным Спасательно-координационного центра «Росморречфлота», в результате все четверо отравились угарным газом со смертельным исходом. Открытого огня на траулере не было, источником угарного газа стали тлеющие картонные коробки. Отмечается, что жертвами ЧП стали 54-летний старший мастер добычи и три матроса 61 год, 28 лет и 19 лет.

Причины трагедии должна установить специальная комиссия, которая вылетает на Фарерские острова, в районе которых вёл промысел «Капитан Сулимов». Сейчас траулер зашёл в порт Торсхавн.