Губернатор Марина Ковтун выступит экспертом 10-й Российско-германской сырьевой конференции

По приглашению ректора Санкт-Петербургского горного университета, сопредседателя Российско-германского сырьевого форума Владимира Литвиненко 28-30 ноября губернатор Мурманской области Марина Ковтун в качестве эксперта примет участие в юбилейной 10-й Российско-германской сырьевой конференции.

В этом году традиционная конференция в рамках постоянно действующего Российского-германского форума по вопросам использования сырьевых ресурсов пройдет в Санкт-Петербурге на базе горного университета. Заявленная тема конференции – «Открытость и доверие как ключевой элемент устойчивости Российско-германских отношений в сырьевом секторе». Конференция будет проходить в формате открытых дискуссий по таким направлениям, как «Перспективы сотрудничества между регионами России и Германии», «Перспективы Российско-германского научно-технического сотрудничества в сырьевом секторе», «Сырьевая промышленность и энергетика как локомотив развития Российско-германских экономических отношений.

Участниками дискуссий станут известные общественные и политические деятели, главы регионов, учёные, представители крупного бизнеса и профессиональных сообществ. Своё участие в конференции подтвердили заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович, министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, премьер-министр Свободного государства Саксония Станислав Тиллих, министр экономики земли Бавария Ильзе Айгнер.