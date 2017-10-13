Губернатор Мурманской области Марина Ковтун и глава ЗАТО г.Североморск Владимир Евменьков приняли участие в историко-краеведческой конференции Х Феодоритовские чтения

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун и глава ЗАТО город Североморск Владимир Евменьков приняли участие в научно-образовательной историко-краеведческой конференции Х Феодоритовские чтения. По плану историко-краеведческая конференция Х Феодоритовские чтения будет проходить с 13 по 15 октября в Духовно просветительском центре Североморской епархии.



Тема чтений «Север и революция» позволит обратиться к событиям столетней давности и проанализировать причины катастрофы 1917 года и то как эти события отразились на нашем северном крае. На десятых юбилейных чтениях свои доклады представят: епископ Североморский и Умбский Митрофан с темой «Духовные истоки трагедии 1917 года», ведущие специалисты-историки Мурманской области, а также гости Кольского края.



В первый день пленарного заседания 13 октября со словом к участникам чтений обратились епископ Североморский и Умбский Митрофан, губернатор Мурманской области Марина Ковтун, глава ЗАТО Североморск Владимир Евменьков, заместитель командующего СФ Виктор Соколов, доктор исторических наук, профессор, председатель Совета Российского исторического общества в Мурманске Алексей Воронин.



