Губернатор Мурманской области Марина Ковтун продолжает свою работу и отметает все слухи об отставке

Сегодня, вернувшись из Москвы, глава Мурманской области Марина Ковтун решила проконтролировать ход капитального ремонта родильного дома № 1, познакомиться с работой эндоскопического отделения и его нового оборудования, центрального операционного блока и нового наркозно-дыхательного аппарата.

Это мероприятие для губернатора было плановым, но на него прибыли журналисты почти со всех редакций, так как их волновал вопрос не ремонта роддома, а судьба руководителя региона.

Марина Васильевна сказала, что она ничего не слышала о своей отставке, кроме информационного шума фейковых публикаций, отмела все слухи и домыслы по этой теме, кратко сообщив о планах своей работы на ближайшее время. «Расстрою тех, кто обрадовался, или обрадую тех, кто огорчился: мне об этом ничего неизвестно». Не хочу комментировать слухи. Кто-то проснулся с утра, придумал что-то, чего тут комментировать? Я свою работу люблю, тут мой дом, продолжаю работать, у меня большие планы, - сказала Марина Ковтун.