Губернатор Мурманской области Марина Ковтун впервые проводит заседание регионального правительства в режиме видеоконференцсвязи (ВКС), находясь в рабочей поездке в Москве. Ранее в режиме ВКС в подобных мероприятиях участвовали только руководители муниципальных образований региона.

Первым вопросом на заседании правительства Мурманской области был заслушан отчёт о результатах деятельности региональной Государственной жилищной инспекции. Глава ведомства Алёна Кузнецова отметила, что в последнее время роль органов госжилнадзора сильно изменилась: если раньше их деятельность ограничивалась контрольно-надзорными функциями, то в настоящее время охватывает практически все вопросы управления многоквартирными домами, предоставления коммунальных услуг, осуществления расчётов за жилищно-коммунальные услуги, проведения капитального ремонта, размещения информации в ГИС ЖКХ.

Алёна Кузнецова сообщила, что за 9 месяцев текущего года в инспекцию поступило 10414 обращений граждан. Наибольшее их количество поступило из Мурманска – 7532, из ЗАТО Североморск пришло 454 обращений, из Апатитов - 284, Кандалакши – 185, Мончегорска – 180. Специалисты ГЖИ за 9 месяцев 2017 года провели 1166 плановых и внеплановых проверок, по их результатам выдано 518 предписаний. 86% требований предписаний исполняются в полном объеме. Руководитель ГЖИ отметила, что увеличение количества обращений граждан связано не только с наличием острых проблем в сфере ЖКХ, но и с повышением уровня компьютерной грамотности населения, введением в эксплуатацию ГИС ЖКХ, повышением открытости инспекции для граждан.

В числе результатов деятельности ГЖИ - уменьшение нарушений при передаче технической и иной документации в случае прекращения УК управления многоквартирными домами, решение проблемы «двойных квитанций», организация «Горячей линии» в новом формате, которая позволила оперативно решить проблему с подачей отопления в жилые дома.

По итогам первого полугодия 2017 года ГЖИ Мурманской области заняла 13-е место по Российской Федерации. Среди органов государственного жилищного надзора Северо-Западного федерального округа Государственная жилищная инспекция Мурманской области – 3-е место.

В числе первоочередных задач губернатор Марина Ковтун поручила уделить особое внимание взаимодействию с органами муниципального жилищного контроля и работе с обращениями граждан.

«Вопросы ЖКХ входят в число наиболее чувствительных для граждан, поэтому органы власти должны уделять этой сфере повышенное внимание. Это касается и содержания обращений, и обеспечения открытости в работе государственного органа власти для населения и для общественных организаций», - подчеркнула Марина Ковтун.