Губернатор Мурманской области потребовала провести проверки всех объектов массового скопления людей, чтобы обезопасить их от трагедий, подобных кемеровской

Сегодняшнее оперативное совещание в правительстве Мурманской области губернатор Марина Ковтун начала с сообщения о трагедии, произошедшей накануне в Кемерово – на пожаре в торговом центре погибли десятки людей. По последним данным, количество жертв превысило 50 человек, примерно столько же людей пострадали.

«Вместе со всей страной мы искренне скорбим и разделяем боль родных и близких погибших», – сказала Марина Ковтун.

Глава региона заострила внимание на том, что подобных торгово-развлекательных центров по стране тысячи, хватает их и в Мурманской области. При этом малейшее нарушение правил безопасности, будь то при проектировании, строительстве или эксплуатации, а также отсутствие навыков реагирования, организованной эвакуации превращает гигантское здание с толпами людей в братскую могилу.

«Трагедия в Кемерово – страшный урок и владельцам, и арендаторам таких зданий, и контролирующим органам, и властям. Контроль на всех этапах должен быть максимально строгим. Никаких поблажек, лазеек, закрытых глаз здесь нельзя допускать. От быстрого реагирования на пожарную опасность напрямую зависит жизнь людей. Считаю, что контролирующие службы должны провести проверки всех объектов массового скопления людей и сделать все необходимое, чтобы обезопасить посетителей от таких трагедий», – подчеркнула Марина Ковтун.