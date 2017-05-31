Мурманская область. Арктика31.05.17 08:30
Губернатор нашего региона впервые попала в топ-50 рейтинга глав российских регионов в сфере ЖКХ
Компания «Медиалогия» подготовила очередной медиарейтинг глав регионов в сфере ЖКХ за апрель текущего года. Согласно их данных, глава Мурманской области Марина Ковтун вошла в топ-50 губернаторов по теме «ЖКХ», заняв «золотую середину» в списке - 26 место с медиаиндексом 1083,5.
Лидерами медиарейтинга глав регионов в сфере ЖКХ стали Сергей Собянин (г.Москва), Владимир Городецкий (Новосибирская область), Евгений Куйвашев (Свердловская область), Рамзан Кадыров (Чечня) и Андрей Воробьев (Московская область).
Отметим, что губернатор нашего региона впервые попала в топ-50 - её позиция отмечена «new».
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