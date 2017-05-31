Губернатор нашего региона впервые попала в топ-50 рейтинга глав российских регионов в сфере ЖКХ

Компания «Медиалогия» подготовила очередной медиарейтинг глав регионов в сфере ЖКХ за апрель текущего года. Согласно их данных, глава Мурманской области Марина Ковтун вошла в топ-50 губернаторов по теме «ЖКХ», заняв «золотую середину» в списке - 26 место с медиаиндексом 1083,5.

Лидерами медиарейтинга глав регионов в сфере ЖКХ стали Сергей Собянин (г.Москва), Владимир Городецкий (Новосибирская область), Евгений Куйвашев (Свердловская область), Рамзан Кадыров (Чечня) и Андрей Воробьев (Московская область).

Отметим, что губернатор нашего региона впервые попала в топ-50 - её позиция отмечена «new».