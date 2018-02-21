Губернатор отметила позитивные тенденции, которые видны в Оленегорске

Сегодня на заседании правительства Мурманской области, которое провела губернатор Марина Ковтун, глава города Оленегорска Олег Самарский выступил с докладом о мероприятиях, направленных на обеспечение социально-экономической стабильности в муниципальном образовании.

Численность населения муниципалитета, по словам главы, за 2017 году увеличилась на 0,3%, на начало текущего года она составила 29947 человек. Ситуация на рынке труда контролируема, уровень безработицы составляет 1,8%.

Характеризуя исполнение местного бюджета, Олег Самарский назвал его программным. За 2017 год исполнение в рамках муниципальных программ составляет 1108,2 млн рублей, или 90,6% от общих расходов. Кредиторской задолженности по состоянию на 1 января 2018 года не имеется.

В сфере малого и среднего бизнеса в Оленегорске наблюдается увеличение количества малых предприятий, в муниципалитете осуществляют деятельность 668 субъектов малого и среднего предпринимательства. Численность работников составляет 1,72 тысячи человек (102% к уровню 2016 года).

«Исполнение указа Президента РФ «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части доведения средней заработной платы работников муниципальных учреждений до средней заработной платы в регионе обеспечено в полном объеме», – подчеркнул Олег Самарский.

Говоря о социальной сфере, глава Оленегорска рассказал, что в рамках реализации муниципальной программы на социальную поддержку граждан в 2017 году из средств местного бюджета выделено 1 778 тыс. руб. Особо Олег Самарский отметил масштабный ремонт в центральной городской больнице: отремонтированы зоны ожидания, регистратура, осуществлена поставка медицинской мебели под проект «Открытая регистратура», выполнены работы по ремонту входной группы в здании поликлиники и произведена замена оконных блоков.

При поддержке средств областного бюджета в размере 10,2 млн рублей заменено 915,8 метра межквартальной тепловой сети, 165 метров участка магистральной сети. Это позволило значительно повысить надежность теплоснабжения не только расположенных рядом социальных объектов, но и прилегающей жилой застройки. В 2017 году продолжены работы по прокладке инженерных коммуникаций (ливневой канализации) в районе земельных участков, предоставленных многодетным семьям на безвозмездной основе. Выполнено строительство локального очистного сооружения, канализационного выпуска, 13 колодцев и проложено 342 метра заглубленного трубопровода на общую сумму 5,5 млн рублей. Данные работы удалось выполнить благодаря привлечению субсидии из областного бюджета в сумме 4,7 млн рублей. За счёт субсидии из областного бюджета в сумме 5,7 млн рублей на ремонт автодорог и средств местного бюджета в размере 4 млн рублей. отремонтировано более 9 тыс. кв. метров асфальтобетонного покрытия.

В рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» был успешно реализован комплекс работ на общую сумму 11 млн руб.: благоустроены дворовые и общественные территории – сквер «Ветеранов войны и труда», сквер Ленинградского проспекта «Памятник павшим воинам-интернационалистам». На выделенные денежные средства в размере 28 млн руб. в рамках госпрограммы Мурманской области «Развитие физической культуры и спорта» произведен капитальный ремонт кровли Дома физкультуры.

Говоря о планах, глава Оленегорска отметил следующие первоочередные задачи: продолжение реализации приоритетного проекта «Комфортная городская среда», подготовка к празднованиям юбилеев города Оленегорска и Мурманской области, реализация программ развития коммунальной инфраструктуры и транспортной системы.

Подводя итог состоявшемуся обсуждению, губернатор отметила позитивные тенденции, которые видны в муниципальном образовании: улучшается качество управления финансами, эффективно ведется работа по снижению неформальной занятости, ведется работа по созданию комфортной городской среды.

«По целому ряду направлений есть позитивные изменения. Земляки Вас знают. Видно, что Вы оперативно реагируете на их вопросы и просьбы. Так и должно быть в муниципальных образованиях!» – сказала Марина Ковтун.