Губернатор поручила региональному Минэку оказать методическое содействие руководству Ковдорского района

Сегодня на заседании правительства Мурманской области, которое провела губернатор Марина Ковтун, глава Ковдорского района Сергей Сомов выступил с докладом о мероприятиях, направленных на обеспечение социально-экономической стабильности в муниципальном образовании.

В выступлении он отметил положительную динамику показателей социально-экономического развития в районе. Так, среднемесячная заработная плата на начало года увеличилась по сравнению с прошлым годом почти на 6%, уровень безработицы снизился и составил 2,8%. В районе отсутствует очередность в муниципальные дошкольные образовательные организации.

Говоря о реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», глава Ковдорского района рассказал, что в 2017 году на территории района выполнены работы по благоустройству двух общественных территорий, также две территории планируется благоустроить в этом году. На эти цели предусмотрено более 10 млн рублей.

Сергей Сомов напомнил, что 1 июня была запущена угольная котельная блочно-модульного типа в посёлке Лейпи. В 2018 году планируется построить еще две такие котельные – в посёлке Ёнский и селе Ёна.

В этом году закончен ремонт взрослой поликлиники в Ковдоре, приобретен автомобиль скорой медицинской помощи.

Говоря о перспективах, глава Ковдорского района выделил следующие задачи: обустройство водозаборных сооружений и окончание строительства канализационной насосной станции в Ковдоре, переселение жителей из населенных пунктов Куропта и Риколатва, капитальный ремонт домов и наружных сетей, реконструкция городского Дворца культуры, концертного зала детской школы искусств, центральной районной и детской библиотек, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса.

Марина Ковтун обратила особое внимание главы района на то, что все планы должны сопровождаться тщательно проработанными пошаговыми «дорожными картами». Губернатор поручила Министерству экономического развития Мурманской области оказать методическое содействие руководству муниципалитета в формировании социально-экономической стратегии развития Ковдорского района.