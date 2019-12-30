Губернатор потребовал наказать ответственных за срыв окончания ремонта спортивного комплекса «Дельфин» в Заполярном

Сегодня на оперативном совещании в правительстве региона губернатор Мурманской области отдельное внимание уделил затянувшемуся ремонту спортивного комплекса «Дельфин» в Заполярном, фасад которого до сих пор требует доработки, а сроки уже нарушены на месяц. Из-за этого затягивается его художественное оформление. Администрация Печенгского района возложила вину на подрядчика.

- Предупреждаю, в следующем году я не планирую слушать такого спокойного отношения к невыполнению контрактов, - заявил глава региона. - Сроки подошли, работы не закончены! Автоматом снимать выделенные деньги, а после этого снимать ответственных за это людей, без всякой риторики. Потому что это задача контролирующих выполнение муниципальных контрактов лиц. Касается всех муниципальных образований области. Сегодня до вечера жду копии приказов о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, которые в этом виновны.