Губернатор поздравила пациенток родильного дома Мурманска с наступающим Международным женским днём

Сегодня утром губернатор Марина Ковтун поздравила пациенток первого родильного дома Мурманского областного клинического многопрофильного центра с наступающим Международным женским днём. Глава региона пожелала семьям северянок счастья, здоровья, любви и вручила мамам весенние букеты и подарки.

«Сегодня, находясь здесь, в родильном доме хочется поздравить мам с появлением их детей. Ведь более счастливого момента в жизни каждой женщины, в жизни семьи, трудно себе представить. И мы должны всячески семьи поддерживать», – сказала Марина Ковтун.

Выписки из акушерско-физиологического (послеродового) отделения первого роддома сейчас ожидает 21 мама с малышом. Всего же с начала года в этом медицинском учреждении на свет уже появилось свыше 160 детей.

Отвечая на вопросы журналистов о демографической ситуации в регионе, губернатор напомнила, что в Мурманской области действует ряд мер социальной поддержки молодых и многодетных родителей. Одна из них пополнила список соцгарантий буквально в прошлом году. Ежемесячная денежная выплата молодым мамам при рождении первого ребёнка до достижения им полутора лет составляет порядка 14 тысяч рублей.