Губернатор поздравила самую северную профессиональную команду по хоккею с мячом – клуб «Мурман» с успешным дебютом в Чемпионате России среди клубов Суперлиги

Сегодня на встрече в правительстве Мурманской области губернатор Марина Ковтун поздравила самую северную профессиональную команду по хоккею с мячом – клуб «Мурман» с успешным выступлением в Чемпионате России среди клубов Суперлиги. В сезоне 2017-2018 годов хоккейный клуб «Мурман» стал победителем Всероссийских соревнований по хоккею с мячом среди команд Высшей лиги и завоевал право на выступление в Чемпионате России среди клубов Суперлиги. При поддержке партнеров и попечителей клуба в сезоне 2018-2019 «Мурман» выступил в Чемпионате России среди клубов Суперлиги. Для дебюта в Суперлиге команда показала себя отлично, набрав 29 очков и заняв 11 место.

«Ваша команда последовательно идёт наверх по ступенькам хоккейной «табели о рангах» – из Первой лиги в Высшую, из Высшей – в Суперлигу. Были победы, были и неудачи, но вы не сдавались, и вот результат – в Суперлиге вы сегодня чувствуете себя вполне уверенно. Благодаря вам наши мальчишки всё больше увлекаются спортом», – сказала Марина Ковтун. Глава региона также отметила особую роль президента клуба, генерального директора Мурманского морского торгового порта Александра Масько в продвижении и успехе команды.

По словам Александра Масько, 2018 год, когда было принято непростое с психологической и финансовой точки зрения решение о переходе в более высокую лигу, стал для клуба переломным.

«Многое было сделано в последнее время, мы подтянули инфраструктуру, ресурсно обеспечили команду для тренировок, для выездов. Наши игры собирают всё больше болельщиков, мы основали молодёжную команду», – рассказал Александр Масько и поблагодарил правительство Мурманской области за поддержку и спонсорскую помощь. Так, в 2019 году региональная субсидия клубу увеличена с 22 млн до 30.

Депутат Мурманской областной Думы Лариса Круглова также отметила, что переход на более высокий уровень в спорте – всегда сложный шаг, но команда справилась с ним с честью.

На встрече обсуждались планы по развитию хоккея с мячом: открытие такого отделения в одной из спортшкол региона, модернизация и строительство стадиона для игр и тренировок.

Глава региона Марина Ковтун вручила членам клуба удостоверения и номерные знаки «Мастер спорта России» и Благодарственные письма губернатора Мурманской области.