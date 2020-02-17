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Мурманская область. Арктика17.02.20 15:04

Губернатор раскритиковал работу глав муниципалитетов, не исполнивших своевременно его поручения

За невыполнение поручений губернатора о повышении заработной платы медицинским и педагогическим работникам исполнителей привлекут к дисциплинарной ответственности. Глава региона Андрей Чибис поручил контрольному управлению совместно с профильными министрами провести детальную проверку в каждом муниципальном образовании и до конца недели отчитаться о причинах срыва.

Сегодня на оперативном совещании правительства Мурманской области министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев представил результаты мониторинга выполнения поручения губернатора о повышении минимальной заработной платы отдельным категориям медицинских работников на одну ставку.

Так, с ноября 2019 года в первичном звене здравоохранения врачи общей практики должны получать не менее 60 тысяч рублей, участковый терапевт – от 50 тысяч рублей, заработная плата врача скорой медицинской помощи должна составлять не менее 65 тысяч рублей. Как показала проверка, в январе в трёх из 24 медучреждений региона – Мончегорской ЦРБ, Ловозерской ЦРБ и Кандалакшской ЦРБ – выявлены случаи начисления зарплаты ниже установленного уровня при работе на ставку. В настоящее время нарушения устранены, положенные доначисления за январь произведены работникам в этом месяце. Одна из причин задержки, по словам Дмитрия Панычева, связана с несвоевременной оплатой медицинских услуг страховыми организациями.

По инициативе губернатора с 1 января 2020 года также приняты меры по увеличению оплаты труда работникам сферы образования Мурманской области. Ежемесячная выплата за классное руководство увеличена с 2,4 до 8 тысяч рублей, надбавка за звание «Заслуженный учитель России» выросла в 25 раз и составляет 10 тысяч рублей, утверждён размер минимальной заработной платы педагога-молодого специалиста – не ниже 35 тысяч рублей.

Об исполнении принятых решений на муниципальном уровне доложил заместитель губернатора Роман Дурягин. С 2020 года в полном объёме осуществляются выплаты педагогам в Мончегорске, Кольском, Ковдорском, Кандалакшском, Терском и Ловозерском районах, ЗАТО Александровск и ЗАТО п. Видяево. В остальных муниципалитетах положенные надбавки производятся лишь частично. Губернатор раскритиковал работу глав муниципалитетов, не исполнивших поручения своевременно, подчеркнув, что поставленные задачи требуют безусловного выполнения.

«Врачи и педагоги должны получать свои деньги за выполненную работу. Решения приняты, финансирование увеличено, а значит – поручения должны исполняться, коллеги. До конца недели прошу представить подробный отчёт и причины срыва, а также призвать к дисциплинарной ответственности тех, кто допустил такую ситуацию», – обращаясь к профильным министрам и главам муниципальных образований, подчеркнул губернатор, сообщает  Министерство информационной политики Мурманской области.

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