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Мурманская область. Арктика13.02.18 15:38

Губернатор выступила с инициативой рассмотреть проблему роста цен на электроэнергию на отдельном расширенном совещании с участием профильных федеральных органов власти

Сегодня губернатор Марина Ковтун приняла участие в заседании комитета Совета Федерации по экономической политике по вопросу обеспечения энергетической безопасности потребителей и инфраструктурного развития отрасли. Основным докладчиком на заседании выступил министр энергетики Российской Федерации Александр Новак – он представил актуальные задачи развития топливно-энергетического комплекса и важнейшие законодательные инициативы, которые будут способствовать их решению.

Губернатор Марина Ковтун в своем докладе подчеркнула, что совместная работа правительства Мурманской области и Минэнерго России, в том числе в рамках рабочей группы по вопросам энергообеспечения региона, позволила решить основные вопросы стабильного обеспечения потребностей области в энергетических ресурсах на долгосрочный период. Как было отмечено, крупнейший из реализуемых в Мурманской области электроэнергетических проектов – продление сроков эксплуатации действующих энергоблоков Кольской атомной станции и подготовка к принятию решений по сооружению замещающих мощностей Кольской АЭС-2. Работа ведется в соответствии с инвестиционной программой «Концерна Росэнергоатом».

В числе основных задач по обеспечению энергетической безопасности потребителей и инфраструктурного развития Мурманской области глава региона назвала реализацию инвестиционных проектов ПАО «ФСК ЕЭС» и принятие мер в связи со значительным ростом цен на электрическую энергию на оптовом рынке для потребителей европейской части России, в том числе Мурманской области.

«В целях удовлетворения перспективного спроса потребителей на электроэнергию необходимо создать в регионе условия, стимулирующие вовлечение в хозяйственный оборот не используемых в настоящее время, но технологически возможных к выработке объемов электрической энергии», – сказала Марина Ковтун.

Губернатор выступила с инициативой рассмотреть проблему роста цен на электроэнергию на отдельном расширенном совещании с участием профильных федеральных органов власти, представителей субъектов Северо-Западного федерального округа и крупных промышленных предприятий – потребителей энергии. Марина Ковтун также предложила поддержать инициативу по корректировке существующей модели ценообразования в отношении новых потребителей Мурманской области.

Кроме того, в своём докладе Марина Ковтун представила положительный опыт Мурманской области в повышении энергоэффективности региональной экономики, подчеркнув, что успехи региона отмечены на федеральном уровне. Так, Мурманская область два года подряд выходила в лидеры своей группы бюджетной обеспеченности по итогам рейтинга энергоэффективности субъектов РФ. В 2017 году в соответствии с поручением председателя правительства России Дмитрия Медведева и предложением Минэкономразвития России Мурманская область определена одним из пилотных регионов по подготовке и реализации проектов по энергосбережению за счёт внебюджетных источников с использованием механизмов энергосервисного договора.

Работа правительства Мурманской области в данном направлении будет активно продолжена.

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