Губернатора Марину Ковтун наградили почётным знаком «За заслуги перед Северным флотом»

Работа Межрегиональной Ассоциации субъектов Российской Федерации и городов, шефствующих над кораблями и частями Северного флота демонстрирует, что страна и флот едины, что защита Отечества – общее дело, в которое каждый патриот способен внести вклад. Об этом губернатор Марина Ковтун заявила сегодня на общем собрании членов Ассоциации, посвященном 20-летию организации.

«Я и мои земляки искренне благодарны членам Ассоциации, которые вот уже 20 лет словом и делом поддерживают боеспособность флота и боевой дух североморцев. Власти Мурманской области также прикладывают к этому все возможные силы и средства», – сказала Марина Ковтун.

В сотрудничестве с командованием и органами местного самоуправления гарнизонов правительство Мурманской области участвует в решении целого ряда насущных вопросов жизни флота. Это – адаптация военнослужащих, переподготовка, создание новых рабочих мест, вопросы жизнеобеспечения, транспорта, строительства социально важных объектов, оздоровительный отдых детей и многие другие.

Большое внимание уделяется повышению престижа военной службы. В нашем регионе специально для военнослужащих и ветеранов военной службы учрежден Почётный знак губернатора Мурманской области «За доблестную службу в Заполярье». За прошедшие годы этим знаком награждены более 14 тысяч человек. Практически все города, районы и крупные градообразующие предприятия области имеют свои подшефные корабли и воинские части, являются активными членами Ассоциации шефства над Северным флотом.

Также глава региона отметила важную роль Мурманской области в формировании личного состава флота. В последние годы 70% призывников региона направляются служить в части, расположенные в нашем крае, и большая часть из них – на Северный флот.

Марина Ковтун в своём выступлении поблагодарила президента Ассоциации адмирала Вячеслава Попова за большой вклад в военно-патриотическую работу с школьниками Мурманской области.

Командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов и Вячеслав Попов наградили губернатора Марину Ковтун почётным знаком «За заслуги перед Северным флотом».