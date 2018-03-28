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Мурманская область. Арктика28.03.18 13:16

Губернаторов собираются оценивать по «упущенным инвестициям»

Минэкономразвития РФ планирует оценивать социально-экономическое развитие регионов через показатель «упущенных инвестиций», заявил директор департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Минэкономразвития РФ Дмитрий Вахруков.

- Мы сегодня пытаемся создать систему оценки деятельности регионов не по инвестициям, которые регионы привлекают, а по объему инвестиций, которые регион мог привлечь, но не привлёк. Мы их называем «упущенные инвестиции». Процесс этот мы запустим (думаю, запустим в этом году), когда будем понимать, сколько инвестпроектов заявлялось в регион и сколько инвестпроектов было фактически доведено до стадии инвестиционного соглашения. Таким образом, мы очень легко посчитаем объём «упущенных инвестиций», - сказал он в ходе выездного рабочего совещания Минэкономразвития по вопросам инвестиционной деятельности в регионах России в Уфе.

В настоящее время, по его данным, активизации инвестиционной деятельности в регионах мешают, в том числе, «предполагаемая коррупция, саботаж властями интересов бизнеса, закрытая процедура принятия решений по инициативам инвестора, необоснованные отказы при заключении инвестсоглашений, предъявление бизнесу невыполнимых требований, невыполнение властями своих финансовых обязательств».

Решением проблемы с привлечением в регионы инвестиций может стать, в том числе, внедрение «Регламента сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации при государственной поддержке инвестиционной деятельности» и запуск автоматизированной системы «Единого окна» при реализации инвестиционных проектов.

В регламенте (проект которого был представлен в ходе совещания) оговариваются порядок отбора, сопровождения и реализации инвестпроектов, унифицируются процедуры взаимодействия властей с инвесторами и банками по обеспечению режима благоприятствования субъектам инвестиционной деятельности в рамках «одного окна», пишет finmarket.ru.

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