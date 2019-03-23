Губернаторская доля непростая - Александр Гуцан

Сегодняшний день, 23 марта – день торжественного открытия Полярной олимпиады, войдёт в историю Кольского края ещё и тем, что в эту субботу полномочный представитель Президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан представил членам правительства Мурманской области, руководителям исполнительных органов власти региона, депутатам Государственной и областной Думы, членам Совета Федерации, территориальных органов федеральных органов власти, руководителям органов местного самоуправления региона, предприятий, представителям Общественной палаты врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

А что он за человек? Почему его Президент России Владимир Путин направил в наш далёкий и холодный край? Например, описывая образ губернатора города N в нетленном произведении «Мёртвые души», Николай Васильевич Гоголь приводит такие характеристики: «...был ни толст, ни тонок собой,… ...впрочем, был большой добряк,... …очень обходительный и приятный человек,......препочтеннейший человек». Можно только удивляться предвидению Гоголя, но если всмотреться в фотографию Андрея Чибиса, врио губернатора Мурманской области, которая вчера под рубрикой «Первое лицо» появилась на сайте регионального правительства, то эти характеристики полностью подходят к описанию Андрея Владимировича. Можно даже немного расширить характеристики врио главы Кольского полуострова: у него прекрасный вкус – костюм сине-голубого цвета, белоснежная рубашка и синий галстук в белую крапинку соответствуют его статусу, белоснежная голливудская улыбка показывает его открытый и приветливый характер, а золотое кольцо на пальце – хороший знак его семейных традиций.

Можно отметить ещё одно странное совпадение: у предшественницы Андрея Чибиса и у него один месяц рождения – март, только у Марины Васильевны 10 число, а у Андрея Владимировича 19. Можно считать, что его назначение – это подарок от Президента РФ имениннику и нашему региону.

Послужной путь Андрея Чибиса говорит только о его успешности и большом потенциале: закончил Московский университет потребительской кооперации (специальность «Юриспруденция»), занялся сразу частной юридической практикой (адвокатом), стал советником губернатора Рязанской области, затем - начальник экспертного отдела администрации президента Чувашской Республики… А дальше он уверенной поступью стал шагать по карьрной лестнице – от заместитель директора Департамента строительства - начальник отдела сопровождения Национального проекта «Доступное жилье» Министерства регионального развития Российской Федерации до заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. А 21 марта 2019 года назначен временно исполняющим обязанности губернатора Мурманской области.

В 11.30 началась официальная церемония вхождения Алексея Чибиса на Мурман. Полномочный представитель Президента РФ в СЗФО Александр Гуцан сухо представил врио губернатора региона: «В связи с заявление губернатора Мурманской области Марины Ковтун о досрочном прекращении полномочий и указом президента принята отставка. Этим же указом на должность назначен Чибис Андрей Владимирович».

Полномочный представитель Президента поблагодарил Марину Васильевну за работу, которая также присутствует в зале. «Губернаторская доля непростая. Это человек, который решает все вопросы в регионе. Это ответственная должность. Спасибо вам за проделанную работу», - сказал Александр Гуцан.

- Как у военных говорят, я сегодня сдаю свою вахту, - выразила свою признательность Марина Ковтун. - Мне посчастливилось здесь родиться, состояться, и семь лет руководить Мурманской областью. Благодарю Владимира Владимировича Путина за доверие, за то, что принял мою отставку.

Марина Васильевна дала напутствие Андрею Чибису: «Я хочу пожелать вам полюбить эту землю. У нас замечательные люди, и я уверена, что у вас всё получится»...

Примерно такие же слова я слышал на аналогичных церемониях ранее, но все уходящие губернаторы довольно быстро покидали родные земли, устремляясь в Санкт-Петербург и Москву. Уверен на 100 процентов, что и Андрей Чибис не собирается надолго оставаться жить около Арктических ворот, от которых очень сильно тянет холодом. Это доля других людей.

- Решение президента - это огромное доверие и гигантская ответственность, - говорит участникам встречи врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис. - Конечно, я очень волнуюсь и переживаю. Мы все понимаем, что это регион особенный: это и его положение, и логистическая составляющая, и военно-промышленный комплекс. Но, прежде всего, нам нужно делать акцент на том, как живут люди, потому что именно люди делают все великие дела. Поэтому, прежде всего, нам нужно сконцентрироваться на вопросах обустройства, работы, комфорта жизни. …Это стратегический регион, и наша задача быть самыми конкурентными и территорией, и людьми. Я внимательно изучаю ситуацию и прошу вашей поддержки, чтобы людям здесь было очень комфортно, а мы могли обеспечить реализацию того огромного потенциала, который здесь есть.

Как сообщили во время встречи врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса с журналистами, он в течение дня посетит ряд объектов региона для знакомства.

Михаил ВЕСНЕВ.