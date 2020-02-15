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Мурманская область. Арктика15.02.20 07:20

«Губернаторский старт-ап»: в Мурманской области создаются новые формы поддержки предпринимателей

В Мурманской области по инициативе главы региона Андрея Чибиса создаются новые формы поддержки малого и среднего бизнеса. Сейчас ведётся активная работа по запуску проекта «Губернаторский старт-ап». Начинающие предприниматели смогут претендовать на получение гранта до 1 млн рублей.

Инструменты поддержки малого и среднего бизнеса, проблемные вопросы, препятствующие его развитию, губернатор обсудил сегодня с представителями предпринимательского сообщества Кольского Заполярья.

Открывая встречу, Андрей Чибис официально представил участникам нового уполномоченного по защите прав предпринимателей Мурманской области Елену Тихонову, отметив, что основная задача, поставленная перед бизнес-омбудсменом, – стать надёжным связующим звеном между частными предпринимателями и органами власти.

Андрей Чибис рассказал присутствующим о планах по улучшению делового климата в регионе. Так, в 2020 году, помимо губернаторских грантов, вводится новый вид государственной поддержки для действующих предпринимателей на приобретение франшиз.

«За последнее время проведена большая работа. В регионе создан центр «Мой бизнес», мы увеличили объём финансовой поддержки предпринимателей, в том числе запускаем губернаторский грант и программу грантов на франшизу, продвинулись вперед в части привлечения в регион инвестиций. Сегодня мы видим в малом и среднем бизнесе серьёзную точку роста для наших городов и небольших посёлков, поэтому всестороннюю помощь продолжим оказывать», – сказал Андрей Чибис.

В течение двух с половиной часов в формате «свободного микрофона» представители бизнеса задавали главе региона вопросы, высказывали свои замечания и предложения. Среди волнующих тем – снижение налоговой нагрузки, грантовая поддержка предпринимателей со стажем более двух лет, создание конкурентных условий для бизнес-сообщества на Крайнем Севере и в Арктике и другие.

Частные проблемы взяты в работу, системные – подлежат внимательному анализу и дополнительному обсуждению. Андрей Чибис поблагодарил предпринимателей за честный и открытый диалог, подчеркнув необходимость «донастройки» механизма взаимодействия с бизнесом, и предложил создать отдельную площадку в социальных сетях для детального обсуждения проблемных вопросов.

«Спасибо за вашу работу, коллеги, и открытый разговор. То, что вы создаете качественные продукты и оказываете услуги в непростых условиях Севера, у меня вызывает глубокое уважение. Правительство Мурманской области стоит на защите ваших интересов, мы максимально открыты, поэтому будем встречаться часто и работать на благо Севера», – в завершение встречи сказал губернатор, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

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