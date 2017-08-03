ЗАТО г.Североморск готовится к выборам главыВ Кировске впервые за последние 10 лет отмечается миграционный рост населения
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика03.08.17 10:57

Губернатору Марине Ковтун представили нового главного федерального инспектора по Мурманской области Алексея Маякова

Распоряжением полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Николая Цуканова на должность главного федерального инспектора по Мурманской области назначен Маяков Алексей Юрьевич.

Сегодня заместитель полномочного представителя Олег Логунов официально представил Алексея Маякова губернатору Мурманской области Марине Ковтун.

«Алексей Юрьевич родом из Мурманской области. Я думаю, он будет, как и вы, и вместе с вами, защищать интересы Мурманской области. Я хочу пожелать Алексею Юрьевичу на этом поприще удачи и успехов», – сказал Олег Логунов.

Алексей Маяков подчеркнул, что приложит все свои силы, чтобы на его малой Родине царили процветание и стабильность, законность и правопорядок.

«Северяне очень преданны своему краю и хотят сделать всё возможное для того, чтобы край развивался и процветал. Наши с вами цели совпадают. Ваш опыт и знания, преданность государству помогут нам вместе сделать много хорошего для области и её жителей», – отметила Марина Ковтун.

Комментарии

№ 203.08.17 11:46 - Алекспростым языком - это смотрящие за регионом от ВВП
№ 103.08.17 11:02 - ФунтиКЧем эти люди заняты? Что они конкретно делают? Шаркуны коридорные!!!
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаПроизводительность труда в России отстает на 27% от среднемировых показателей
-ФоторепортажМурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утраВ память о страшной дате – 18 июня 1942 года
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееБольшинство политических партий и общественных объединений в Мурманской области работают в «подполье»
-Слово не воробей...Первый раз в горе
-Нам интересно Ваше мнение
03.08.17: Счётная палата РФ зафиксировала значительное снижение количества выданных сертификатов на получение материнского капитала. В ведомстве не устанавливали причины такого явления. А как вы думаете, с чем это связано?Проголосовало: 82 человека
-Ходят слухи…«Таинственные человечки» что-то ищут в Мурманске
-

Последние комментарии

Ирина
03.08.17 13:06
А ведь некоторые северяне живут на этот минимум! Точнее выживают!!!
Комментарий к новости:Для северян установили новый прожиточный минимум
SuhiRos
03.08.17 12:21
Молодец Трамп, правильное решение - голытьбу не надо в страну пускать, пусть в Рашу едут
Комментарий к новости:Президент США предложил отменить лотерею для выдачи green card
Алекс
03.08.17 11:46
простым языком - это смотрящие за регионом от ВВП
Комментарий к новости:Губернатору Марине Ковтун представили нового главного федерального инспектора по Мурманской области Алексея Маякова
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире14:30Новости. Информационная программа.15:00«В поисках истины». Документальный цикл (16+)15:50«Вне зоны». Тележурнал о путешествиях (12+)
-PRO ДеньгиНалегайте на овощи – подешевели капуста, морковь и картофель-PRO ВалютуКурс евро вырос почти на 27 копеек, доллара - почти на 17 копеек-PRO ЭнергетикуВ Центральных электрических сетях Колэнерго рассматривают возможности применения беспилотников при обследовании ЛЭП-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 3 августа-PRO Нефть и газСПБУ «Амазон» не нашлось работы в Арктике, или Почему ООО «Газпром геологоразведка» приглашает специалистов из Китая?-PRO ЗаконыАвиакомпаниям дали право исключать норму о бесплатном провозе багажа
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения
Яндекс.Метрика