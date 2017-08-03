Губернатору Марине Ковтун представили нового главного федерального инспектора по Мурманской области Алексея Маякова

Распоряжением полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Николая Цуканова на должность главного федерального инспектора по Мурманской области назначен Маяков Алексей Юрьевич.

Сегодня заместитель полномочного представителя Олег Логунов официально представил Алексея Маякова губернатору Мурманской области Марине Ковтун.

«Алексей Юрьевич родом из Мурманской области. Я думаю, он будет, как и вы, и вместе с вами, защищать интересы Мурманской области. Я хочу пожелать Алексею Юрьевичу на этом поприще удачи и успехов», – сказал Олег Логунов.

Алексей Маяков подчеркнул, что приложит все свои силы, чтобы на его малой Родине царили процветание и стабильность, законность и правопорядок.

«Северяне очень преданны своему краю и хотят сделать всё возможное для того, чтобы край развивался и процветал. Наши с вами цели совпадают. Ваш опыт и знания, преданность государству помогут нам вместе сделать много хорошего для области и её жителей», – отметила Марина Ковтун.