Губу раскатали: уровень нынешней пенсии далёк от желаний россиян

Работать после достижения пенсионного возраста собирается почти треть участников опроса, проведенного аналитиками рекрутингового агентства «SuperJob». Жить только на государственную пенсию планируют лишь 16%. Остальные наметили себе дополнительные источники дохода.

В среднем участники опроса хотели бы получать на пенсии по 37,3 тысячи рублей в месяц, пишет «Российская газета». А два года назад в ходе аналогичного опроса средняя желаемая сумма составила 35,2 тысячи рублей. Мужчины хотят получать более высокую пенсию, чем женщины. Разница в запросах - три тысячи, то есть 38,9 и 35,8 тысячи рублей соответственно.

Молодежь до 24 лет готова довольствоваться 31 тысячей рублей, а россияне старше 45 лет хотели бы иметь 39,2 тысячи рублей в месяц.

Работу и подработку 29% опрошенных видят основным источником дохода на пенсии. На втором месте - личные сбережения (19%). На третьем месте - помощь детей (3%). На средства, вложенные в негосударственные пенсионные фонды, рассчитывают также 3% опрошенных. Другие варианты получения дохода, среди которых средства от сдачи в аренду недвижимости, продажи продуктов подсобного хозяйства и изделий ручной работы, выбрали 7% респондентов. Затруднились с ответом 23% опрошенных.

Интересно, что принятие пакета новых пенсионных законов не оказало значительного влияния на предпочтения граждан. Распределение голосов в пользу того или иного источника дохода примерно то же, что и год назад, и в июне 2018, когда эти документы только начали обсуждать.