Гулять по мосту опасно! 14-летней северянка получила открытую черепно-мозговую травму, свалившись с высоты четырёх метров

27 марта в следственный отдел по городу Кандалакша Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области поступило сообщение о доставлении в ФГБУЗ МСЧ № 118 ФМБА России 14-летней жительницы Полярных Зорь.

Установлено, что пострадавшая примерно в 19 часов гуляла со своими друзьями по технической платформе автомобильного моста через реку Нива, ведущего из города Полярные Зори в посёлок Африканда. Девушка почувствовала себя плохо, потеряла равновесие и упала с высоты четырёх метров на насыпь возле реки. Несовершеннолетняя доставлена в реанимацию медицинского учреждения, где ей поставлен диагноз «открытая черепно-мозговая травма».

Как сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович, незамедлительно после поступления сообщения на место происшествия выехала следственно-оперативная группа во главе со следователем Следственного комитета РФ. Произведён осмотр места происшествия, установлены и опрошены очевидцы несчастного случая.

В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. В том числе, с целью установления тяжести вреда, причиненного здоровью несовершеннолетней, будет назначена судебно-медицинская экспертиза.

По результатам проверки следствием будет принято процессуальное решение.