«Гуляй да пой станичники» – субсидии дают

Начался приём документов для предоставления субсидий казачьим обществам Мурманской области.

В соответствии с постановлением правительства Мурманской области от 13 августа 2013 года № 457-ПП «О порядке определения объёма и предоставления субсидий из областного бюджета казачьим обществам Мурманской области, внесенным в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации» региональное Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям сообщает о начале приёма заявок на предоставление в 2018 году субсидии из областного бюджета казачьим обществам Мурманской области, внесенным в государственный реестр казачьих обществ в РФ.

Субсидии предоставляются на ведение уставной деятельности.