«Gypsy Jazz Cafe» - удар горячим цыганским весельем по холодной и серой осени

Отель «Park Inn by Radisson Полярные Зори» вернулся к проведению время от времени тематических вечеров в рамках проекта «Jazz & Blues Cafe». В среду, 20 сентября, клуб «Ледокол» превратится в «Gypsy Jazz Cafe», где будет много джазовых и блюзовых импровизаций в цыганском стиле.

Для гостей вечера будет действовать специальный дресс-код. По бокалу ароматного горячего глинтвейна получат те, кто придут в разноцветных юбках и шалях или с ярким цветком в волосах. Двойной глинтвейн тому, кто приведет на цепи дрессированного медведя!

Откроет цыганскую тему дуэт «Космический Стас». Специальную цыганскую программу готовит Евгений Гоман. А центральным событием вечера станет выступление Александра Воропаева и ансамбля «Цыганское кабаре». Причём будет не только много красивой зажигательной музыки, но и будут цыганские танцы.