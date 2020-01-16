ГЖИ Мурманской области намерена сделать процедуру выбора УК более понятной и прозрачной для всех

Отменить назначенное на 20 января крупнейшее собрание собственников жилья в Мурманске и назначить новую дату на более поздний срок – чтобы все жильцы смогли высказать свою точку зрения. И в дальнейшем сделать процедуру выбора обслуживающих организаций, управляющих домами, более понятной и прозрачной. Такое решение озвучила главный государственный жилищный инспектор региона, руководитель ГЖИ Мурманской области Зинаида Разживина.

«По сообщениям жителей областного центра мы проанализировали процедуру подготовки к собранию собственников жилья организацией «Новые формы управления». И выявили серьёзный риск возникновения нарушений при проведении назначенных на 20 января процедур», – резюмировала Зинаида Разживина цель встречи с представителями администрации города Мурманска и организацией «Новые формы управления».

Главный госжилинспектор объяснила причину принятого решения о переносе собрания большим количеством участников голосования и коротким отрезком времени для принятия решения. Планировалось, что жители 380 домов Мурманска смогут поучаствовать в собрании, посвящённом смене управляющей организации, в течение получаса.

На совещании «Новым формам управления» для дальнейшей работы дана рекомендация учитывать сроки проведения всех необходимых для голосования процедур. Со стороны ГЖИ будет уделено пристальное внимание ко всем протоколам общих собраний собственников жилья многоквартирных домов.

Зинаида Разживина отметила, что задача ГЖИ и правительства области состоит в том, чтобы все УК в регионе начали добросовестно работать – не важно, старый это игрок на рынке или новичок, отмечает управление по взаимодействию со СМИ.