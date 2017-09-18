ГЖИ Мурманской области подняла вопрос о повышении эффективности системы отзыва лицензий у нерадивых управляющих компаний на всероссийском совещании органов Госжилнадзора

На прошлой неделе в Екатеринбурге прошёл IV всероссийский съезд региональных операторов капитального ремонта и всероссийское совещание органов Госжилнадзора. Мурманскую область на них представляла начальник региональной Госжилинспекции Алёна Кузнецова. Сегодня на оперативном совещании губернатор Марина Ковтун попросила руководителя ведомства рассказать об основных предложениях региональной ГЖИ, прозвучавших на всероссийском уровне.

Алёна Кузнецова пояснила, что темами её доклада на совещании органов Госжилнадзора стали осуществление лицензионного контроля деятельности по управлению многоквартирными домами и капитального ремонта жилых домов.

«Следующим этапом развития лицензионного контроля, по мнению ГЖИ Мурманской области, являются повышение эффективности пресечения нарушений, упрощение процедуры отзыва лицензии и введение дополнительных оснований для ее аннулирования. Грубые нарушения деятельности, например, такие, как причинение человеку травмы по вине работников УК, должно наказываться ускоренным отзывом, а то и аннулированием лицензии», – считает Алёна Кузнецова.

Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис в рамках форума отметил, что региональные системы капитального ремонта активно функционируют, объемы ремонта ежегодно растут. Акцентом 2018 года станут энергоэффективные технологии, в том числе энергосервис в рамках капремонта.

«Из нововведений в этой сфере – ужесточение процедуры отбора подрядных организаций. Отдельно рассматривался вопрос демпингования – заведомого занижения стоимости работ. Вводится требование о предоставлении двойного обеспечения исполнения договора в случае, если предложено снижение цены на 20 и более процентов для всех участников, кроме государственных или муниципальных учреждений», – отметила Алёна Кузнецова.

Также главный жилищный инспектор региона сообщила, что на всероссийском совещании ГЖИ Мурманской области подняла вопрос, касающийся общего имущества многоквартирных домов, в частности, те случаи, когда один бойлер обслуживает несколько жилых домов.

«К лицензированию управляющие компании уже привыкли, но ещё не привыкли к отзыву и аннулированию лицензий. Количество нареканий на управляющие компании не становится меньше, поэтому требования к ним должны быть более жесткими», – подчеркнула Марина Ковтун.