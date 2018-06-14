Ханс Весселинг привёз в Мурманск представительную делегацию, чтобы обсудить вопросы сотрудничества в сферах сельского хозяйства, судостроения, культуры и образования

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун вчера провела рабочую встречу с голландской делегацией, возглавляемой генеральным консулом Нидерландов в Санкт-Петербурге господином Хансом Весселингом. В состав делегации входят мэр города Гронингена Питер ден Аудстен, вице-губернатор провинции Гронинген Хенк Стагхауэр, представители промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Обращаясь к участникам встречи, глава региона напомнила, что отношения Нидерландов с Мурманской областью имеют давнюю историю – в следующем году исполнится 30 лет со дня, когда муниципалитеты Гронингена и Мурманска заключили соглашение о дружественных связях и сотрудничестве. Постоянно совершаются визиты представителей дипломатических, политических и деловых кругов, общественников Нидерландов в Мурманск.

«Мы высоко ценим ваше участие в важнейших мероприятиях, которые проходят на территории Мурманской области, ваше внимание к нашему региону. Мы рады видеть в Мурманске делегации города-побратима Гронингена и представителей голландской стороны в совместном проекте по строительству ветропарка. Интерес Нидерландов к развитию взаимодействия с Мурманской областью мы всемерно приветствуем, особенно учитывая тот факт, что Нидерланды являются страной-наблюдателем в Арктическом совете и Совете Баренцева/Евроарктического региона», – подчеркнула Марина Ковтун.

В ответном слове Ханс Весселинг сообщил, что привёз в Мурманск представительную делегацию, чтобы обсудить вопросы сотрудничества в сферах сельского хозяйства, судостроения, культуры и образования.

«Вы – губернатор самого важного района Севера России, который занимается арктическим сотрудничеством. Мы хотим сотрудничать с вами здесь, в Арктике», – сказал Ханс Весселинг.

В дальнейшей беседе стороны обсудили перспективы сотрудничества в сферах экономики, транспорта, туризма, а также энергетики и экологии. Состоялся заинтересованный разговор о побратимском сотрудничестве, взаимодействии в сфере высшего образования, физической культуры и спорта, в области культуры.