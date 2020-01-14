ХХII традиционная массовая лыжная гонка стран Баренц-региона «Лыжня дружбы» состоится 14 марта в посёлке Раякоски

Данное мероприятие является одним из самых массовых мероприятий Праздника Севера. Уникальная двенадцатикилометровая трасса пролегает по территории трех стран - России, Норвегии и Финляндии. Этот праздник стал символом дружбы спортсменов и жителей стран Баренц-региона, ведь участие в нём не требует виз и паспортов.

Протяженность маршрута 12 км ( 7 км по территории России, 4 км по территории Норвегии, 1 км по территории Финляндии), стиль свободный.

К участию допускаются только граждане Российской Федерации (с постоянной пропиской на территории РФ) и стран Баренцрегиона (Швеции, Норвегии, Финляндии) без ограничения возраста. Для участников в возрасте до 17 лет включительно, необходимо обязательное наличие медицинской справки с допуском к участию в соревнованиях.

Администрация Кольского района приглашает жителей района принять участие в этом уникальном мероприятии.

Для участия в пробеге в составе организованной группы Кольского района необходимо до 30 января обратиться в отдел культуры администрации Кольского района по адресу: г. Кола, проспект Советский, 50, 3-й этаж, каб.29. для предоставления документов, оформления заявки и формирования списка.

Контактное лицо: Вишняк Татьяна Игоревна, тел. 8(815-53) 3-33-87, kultura-kola2017@mail.ru (с пометкой «Лыжня дружбы»).

Обращаем внимание потенциальных участников, что количество мест в автобусе ограничено.

Для участия в «Лыжне дружбы» на собственном транспорте в комиссию по допуску необходимо предоставить следующие документы: список участников в 1 экз. (в соответствии с образами заявок для физических и юридических лиц); согласие на обработку персональных данных на каждого участника; медицинскую справку (до 18 лет - обязательно) либо заявление о персональной ответственности за состояние здоровья (с 18 лет).

Комиссия по допуску участников работает:

- с 1 по 2 февраля - с 12.00 до 18.00 по адресу: г. Мурманск, ул. Челюскинцев, 2а, министерство, каб. 339;

- с 3 по 7 февраля - с 9.30 до 19.00 по адресу: г. Мурманск, ул. Челюскинцев, 2а, министерство, каб. 324;

- с 8 по 9 февраля - с 12.00 до 18.00 по адресу: г. Мурманск, ул. Челюскинцев, 2а, министерство, каб. 339.

После 9 февраля заявки в министерство не принимаются. Заявки по электронной почте и факсу не принимаются!

Наличие заграничного паспорта и визы для участия в мероприятии не требуется.