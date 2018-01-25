Служба лавинной безопасности МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» обращает внимание на то, что в связи с ухудшением погодных условий 25-26 января – ожидается сильный снег, метель - в Хибинах возрастает вероятность схода лавин.

В связи с этим спасатели просят граждан не заходить за противолавинные дамбы, на территории, обозначенные аншлагами «Стой! Лавиноопасно!». Выход на любой необорудованный склон представляет угрозу жизни.