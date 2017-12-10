Хитрый апатитчанин, совершив серию краж в магазине, вынес продуктов на 25 тысяч рублей

В дежурную часть отдела полиции обратился представитель дирекции магазина, расположенного по ул. Козлова. Он заявил, что неизвестный похитил из торгового зала путем свободного доступа сырную и колбасную продукцию на сумму 16 тысяч рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские выяснили, что хищение совершил один из посетителей магазина. В ходе оперативных мероприятий личность мужчины была установлена, его задержали в течение суток. В отношении неработающего, ранее судимого за кражу, мошенничество и разбой злоумышленника возбудили уголовное дело.

В рамках его расследования при просмотре видеозаписей камер внутреннего наблюдения магазина сотрудники уголовного розыска выявили еще два аналогичных преступления, совершенных жителем Апатитов. По подсчетам сотрудников торгового заведения, причиненный им в этих случаях ущерб оценивается в сумму около 25 тысяч рублей.

Действовал мужчина всегда одинаково. На входе брал корзину для покупок и вставлял в нее свой полиэтиленовый пакет. Он набирал в зале бакалеи и направлялся не через кассы, а опять в сторону входа. Там злоумышленник брал в одну руку наполненный пакет, в другую пустую корзину и делал вид, что только вошел. Сам при этом незаметно покидал магазин.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по фактам краж возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ. Подозреваемого может ожидать наказание в виде 2 лет лишения свободы.