ХК «Мурман» одержал первую победу в Чемпионате России

ХК «Мурман» одержал свою первую победу в рамках Чемпионата России по хоккею с мячом Суперлиги сезона 2019/2020. Команда северян прибавила 3 очка и теперь занимает 12-е место в турнирной таблице высшего отечественного спортивного дивизиона.

На домашней арене хоккейный клуб «Мурман» играл с ХК «Строитель» из Сыктывкара. Матч получился достаточно напряжённый и сложный для спортсменов, поскольку снегопад не позволял игрокам контролировать мяч на должном уровне. При этом скорость игры всё равно была достаточно высокой.

С первых минут матча соперник мурманчан открыл счёт, однако северянам сразу удалось перехватить инициативу. Илья Пономарев точным ударом отправил мяч в ворота противника, а следом за ним - Иван Бойко повторил успех своего товарища. Под конец тайма противнику удалось сравнять счёт с пенальти и восстановить равновесие.

Вторая половина встречи получилась яркой и богатой на голевые моменты. Сыктывкарцы стали навязывать агрессивную игру и допустили нарушение в зоне ХК «Мурман». Воспользовавшись своим шансом, капитан команды «Мурмана» Петр Захаров забил третий гол и вывел чёрно-жёлтых вперед. Через некоторое время Илья Пономарев забил мяч после передачи Николая Дмитрова. На последних минутах сопернику удалось забить ещё один мяч, однако, это уже никак не повлияло на исход поединка. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу ХК «Мурман» - 4:3.

«Мурманский морской торговый порт является одним из главных партнеров хоккейного клуба «Мурман». Поэтому мы особенно рады первой в этом сезоне победе нашей команды в Чемпионате России по хоккею с мячом Суперлиги. Рассчитываем, что ребята сохранят этот победный настрой», - отметил генеральный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов.

Напомним, хоккейный клуб «Мурман» является самой северной профессиональной командой по хоккею с мячом и единственной командой в Мурманской области, выступающей в высшем дивизионе. Поддержка клуба обеспечивается средствами из регионального бюджета и силами попечительского совета клуба. АО «Мурманский морской торговый порт» является одним из его основных партнёров. Помимо спонсорской поддержки, портовики помогают содержать и готовить к матчам домашнюю арену клуба – стадион «Строитель» и содействуют развитию юношеского спорта.