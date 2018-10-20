ХК «Мурман» продолжает подготовку к Чемпионату России

Хоккейный клуб «Мурман» отправился на тренировочные сборы в Швецию перед началом нового игрового сезона. Двенадцатидневные сборы в городе Хапаранда являются завершающим этапом подготовки наших хоккеистов к предстоящим играм в Суперлиге за Кубок России по хоккею с мячом.

Около двух недель мурманские спортсмены будут оттачивать мастерство владения мячом на льду и командную игру, после чего, 3 ноября, их ждет первая игра в Кирове, с которой и начнется борьба за Кубок в высшем дивизионе. А уже 15 ноября мурманские хоккеисты встретятся с сыктывкарским клубом «Строитель» на домашнем льду.

Напомним, что по итогам Всероссийских соревнований по хоккею с мячом среди команд Высшей лиги сезона 2017/2018 хоккейный клуб «Мурман» занял первое место и получил право выступать в Суперлиге. В связи с выходом в высший дивизион состав команды был значительно обновлен – в него включены 10 новых игроков.

На пресс-конференции, посвященной началу нового сезона, президент клуба ХК «Мурман» генеральный директор АО «ММТП» Александр Масько подчеркнул, что в обновленном составе команда обладает всеми ресурсами для достижения новых побед.

В настоящий момент поддержка хоккейного клуба «Мурман» обеспечивается как средствами из регионального бюджета, так и силами попечительского совета клуба. АО «Мурманский морской торговый порт» является одним из основных партнеров единственного в регионе профессионального клуба. Помимо спонсорской поддержки, портовики помогают содержать и готовить к матчам домашнюю арену клуба – стадион «Строитель» и содействуют развитию юношеского спорта.

«Можно сказать, что мы находимся у истоков новой хоккейной истории нашего региона и у каждого, кто выступает за честь хоккейного клуба «Мурман», есть возможность внести в неё свой вклад», - отметил Александр Масько.