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Мурманская область. Арктика04.02.20 06:30

ХК «Мурман» провёл успешную серию домашних матчей

Хоккейный клуб «Мурман» провел победную серию домашних матчей в рамках Суперлиги Чемпионата России по хоккею с мячом сезона 2019/20. Сначала мурманские хоккеисты одолели кемеровский «Кузбасс», а затем взяли успешный реванш у команды из Новосибирска – ХК «Сибсельмаш».

Последний матч нашей дружины с новосибирцами подарил массу положительных эмоций и впечатлений - мурманчане приложили максимум усилий, чтобы порадовать зрителей.

С первых минут «Мурман» задал достаточно высокий темп игры и первым открыл счет. Стоит отметить, что в игре черно-желтые значительно укрепили оборону, потому у соперника не было шанса зайти на чужую сторону поля и вся игра велась у ворот «Сибсельмаша». В первом тайме северяне продемонстрировали полное доминирование и ушли на перерыв со счетом 5:0. Трибуны взрывались радостными криками болельщиков.

Во второй половине встречи «Мурман» сохранял инициативу за собой. Только лишь на последних минутах встречи новосибирцы «размочили» сухой счет. На что капитан команды «Мурмана» Петр Захаров ответил очередным голом и поставил жирную точку в данной встрече, забив на 90-й минуте.

Матч завершился в пользу хоккейного клуба «Мурман» со счетом 7:2. Таким образом, наша северная дружина выиграла два последних матча на домашней арене, благодаря чему поднялась на 13-ю позицию в турнирной таблице Суперлиги отечественного хоккея с мячом.

Теперь «Мурман» готовится провести серию игр на выезде. Следующий матч состоится в г. Первоуральск с «Уральским Трубником». А уже 13 февраля мы снова сможем увидеть наших хоккеистов на домашней арене – «Мурман» встретится с архангельским «Водником».

Хоккейный клуб «Мурман» является самой северной профессиональной командой по хоккею с мячом и единственной командой в Мурманской области, выступающей в высшем дивизионе. Поддержка клуба обеспечивается средствами из городского, регионального бюджетов, а также силами попечительского совета клуба. АО «Мурманский морской торговый порт» является одним из его основных партнеров. Помимо спонсорской поддержки, портовики помогают содержать и готовить к матчам домашнюю арену клуба – стадион «Строитель» и содействуют развитию юношеского спорта.

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