ХК «Мурман» завершил сезон на одиннадцатом месте в турнирной таблице первого этапа чемпионата России по хоккею с мячом в суперлиге

Завершился первый этап чемпионата России по хоккею с мячом в суперлиге. В заключительном туре «Мурман» принимал обладателя золотых медалей предыдущего национального первенства – хабаровский «СКА-Нефтяник». Перед матчем первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин и президент заполярного клуба, генеральный директор торгового порта Александр Масько поблагодарили болельщиков, а также партнёров и спонсоров за поддержку в сезоне.

Как только свисток арбитра известил о начале встречи, гости продемонстрировали во всей красе своё желание повторить прошлогодний успех. Они распечатали ворота хозяев стадиона «Строитель» уже на 2-й минуте. Когда табло стало показывать счёт 0:5 в пользу дальневосточной дружины, главный тренер жёлто-чёрных Сергей Чернецкий взял тайм-аут. Однако пауза не принесла плоды, и до конца тайма мурманчане пропустили ещё два гола – 0:7.

Во второй половине поединка действующие чемпионы страны продолжили атаковать, и вскоре голкиперу Николаю Митрошенко пришлось вынимать из «рамки» восьмой мяч. Однако хозяева стали действовать более уверенно в контратаках. На 52-й минуте полузащитник Николай Гаврилов точным пасом вывел на ударную позицию Азата Ахатова, и тот пробил. Страж ворот хабаровчан, воспитанник мончегорского бенди Виктор Каменев в прыжке попытался поймать мяч, но малиновый снаряд затрепыхался в сетке – 1:8. Гости ответили девятым голом. Впрочем, хозяева продолжили организовывать ответные вылазки. На 87-й минуте нападающий Константин Зубарев блестяще сыграл на перехвате, прошел по левому флангу и сделал верховую передачу в штрафную площадь на Алексея Гладышева, полузащитник отдал мяч Илье Пономарёву под удар, и последний пробил без промаха – 2:9. В концовке матча дальневосточники все же округлили счёт, забив мурманчанам десятый мяч.

В итоге жёлто-чёрные уступили с результатом – 2:10. Гости продолжат выступление в плей-офф, а хозяева завершили сезон на одиннадцатом месте в турнирной таблице. В 28 матчах они одержали девять побед и два раза сыграли вничью, набрав 29 очков.

После встречи состоялась автограф-сессия хоккеистов «Мурмана», во время которой болельщики вручили подарок лучшему, по их мнению, игроку заполярной дружины – второму вратарю Максиму Янову.